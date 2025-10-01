Laure Darcos : « La suspension de la réforme des retraites me paraît totalement surréaliste »

Au coup de tonnerre de la démission de Sébastien Lecornu, le lundi 6 octobre, a suivi dès le lendemain l’appel du maire du Havre et ancien Premier ministre, Édouard Philippe, à une démission du président de la République. Ce geste aboutirait à une élection présidentielle anticipée réclamée également par La France Insoumise et le Rassemblemen... t National. Pour Laure Darcos, sénatrice (les Indépendants) de l’Essonne, membre d’Horizons, « Édouard Philippe est le plus préparé à une élection présidentielle anticipée ». Laure Darcos est également revenue sur l’autre possibilité de retour aux urnes : « la dissolution de l’Assemblée Nationale, ce n’est pas une solution car ce serait faire le lit du RN et des extrêmes ». La dernière option est la réussite des « ultimes négociations » de Sébastien Lecornu, notamment avec le Parti Socialiste. Ce dernier exige comme compromis majeur, une suspension de la réforme Borne sur les retraites, en particulier sur la mesure d’âge. Pour Laure Darcos, « cette suspension paraît totalement surréaliste et inapplicable ».

Voir plus