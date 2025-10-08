Laurence Rossignol : « Contourner le vote du budget par ordonnance serait pire qu’un 49.3 »

Sébastien Lecornu, après avoir été renommé Premier ministre par Emmanuel Macron, a annoncé tard, hier, dimanche 12 octobre, la composition de son nouveau gouvernement. Douze ministres sont reconduits ; et avec quelques changements, l’équilibre des forces politiques reste inchangé en réunissant des personnes du « socle commun » - ou ce qu’il en... reste. À peine le nouveau casting est-il dévoilé, que La France Insoumise et le Rassemblement National promettent la censure. Pour Laurence Rossignol, sénatrice (PS) du Val-de-Marne, « Personne ne voit bien quel est le cap de ce nouveau gouvernement. Il est déplorable que Emmanuel Macron ait encore refusé de nommer un Premier ministre de gauche ». Alors que pour Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National et Éric Coquerel de La France Insoumise, une manœuvre serait en cours pour raccourcir le délai d’examen du budget et le faire passer par ordonnance, Laurence Rossignol estime que l’on « donne trop de crédit au président de la République et au Premier ministre sur leur maîtrise de la situation. Je ne suis pas sûre qu’ils aient un plan aussi clair, par étapes, et organisé. Éventuellement c’est leur plan C, si le reste échoue. Car si cela arrive, contourner le Parlement pour faire passer le budget par ordonnance serait pire qu’un 49.3 ».

Voir plus