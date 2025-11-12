Public Sénat
Laurent Burgoa sur Perrier : « J’ai été soulagé pour les employés et les collectivités de Vergèze »

Un rapport au Sénat démontre comment plusieurs ministères, un préfet et le directeur de l’Agence régionale de santé d’Occitanie ont accepté de modifier, à la demande de Nestlé, un rapport sur la qualité sanitaire des exploitations de la source à Vergèze, où est produite la marque Perrier. Une décision de justice a été rendue le mardi 18 n...

