Laurent Fabius : « Il n’y a pas d’action efficace sur le climat sans accompagnement social »

Laurent Fabius, ancien Premier ministre et ancien président du Conseil Constitutionnel, était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Suite à la COP30, il revient sur les négociations diplomatiques internationales pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a 10 ans, le 12 décembre 2015, Laurent Fabius annonçait lors de la COP21...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/12/2026

