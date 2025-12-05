Laurent Fabius : « Il n’y a pas d’action efficace sur le climat sans accompagnement social »

Laurent Fabius, ancien Premier ministre et ancien président du Conseil Constitutionnel, était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Suite à la COP30, il revient sur les négociations diplomatiques internationales pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a 10 ans, le 12 décembre 2015, Laurent Fabius annonçait lors de la COP21... l’adoption de l’Accord de Paris par 196 nations pour limiter l’augmentation de la température à 2° Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Pour Laurent Fabius : « L’Accord de Paris est le plus grand accord diplomatique depuis 20 ans à l’initiative de la France. C’est le pilier fondamental de l’action contre le réchauffement climatique. Ce qui me frappe lorsqu’on revoit les images lors de la signature, c’est l’émotion des ministres qui étaient dans la salle. Il y avait là le monde entier, et ils sautaient de joie, ils s’embrassaient, car tout d’un coup, il y avait une fenêtre qui s’ouvrait ». Laurent Fabius a souligné l’inefficacité de l’écologie punitive en taxant les consommateurs avec l’exemple des Gilets Jaunes : « Les centaines de milliers de gens qui sont obligés de se servir de leur voiture, même s’ils sont écologistes, ils nous ont dit que c’était bien gentil, mais impossible. Ce qu’il faut retenir c’est qu’il n’y a pas d’action efficace sans accompagnement social. Et c’est vrai au niveau du monde. En Europe, nous sommes des pays relativement riches, mais les gouvernants africains ils n’acceptent de nous aider sur le climat qu’en contrepartie de technologies et de financements ».

