Laurent Jacobelli : « Des millions de Français, veulent savoir si Marine le Pen peut se présenter »

Quatre ans de prison et cinq ans d’inéligibilité ont été requis ce mardi par le parquet général contre Marine le Pen. Avec ce procès en appel, le parquet a relevé que « le choix d’une ligne de défense ne saurait constituer un risque de récidive » et est revenu sur la demande d’exécution provisoire. Le jugement sera prononcé en juin 2026. ... Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement National, demeure optimiste : « Pas d’exécution provisoire, c’est déjà une bonne nouvelle. Ça prouve que tout ce que l’on disait lors de la première étape du procès était réaliste. Je me rappelle des plateaux de télévision où l’on nous disait que l’exécution provisoire était nécessaire et systématique. Mais il y a une impatience évidemment, parce que nous avons envie de savoir comment va se passer la présidentielle. Comme des millions de Français, nous voulons savoir si Marine le Pen va pouvoir se présenter ». Laurent Jacobelli rassure : « Nous n’allons pas attendre juin pour travailler sur notre programme. Les équipes de Jordan Bardella et Marine le Pen sont les mêmes. Ils travaillent la campagne présidentielle en duo. Ils défendent le même programme et il y a un besoin d’alternance dans le pays. On voit bien que l’ère Macron arrive à sa fin. Il faut reprendre les rênes avec 3.400 milliards d’euros de dette, une pression fiscale intenable, une insécurité qui explose avec l’immigration. Face à cette urgence, nous ne perdrons pas un jour, une heure, dans l’élaboration de notre campagne ».

