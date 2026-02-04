Public Sénat
Laurent Jacobelli : « Des millions de Français, veulent savoir si Marine le Pen peut se présenter »

Quatre ans de prison et cinq ans d’inéligibilité ont été requis ce mardi par le parquet général contre Marine le Pen. Avec ce procès en appel, le parquet a relevé que « le choix d’une ligne de défense ne saurait constituer un risque de récidive » et est revenu sur la demande d’exécution provisoire. Le jugement sera prononcé en juin 2026. ...

