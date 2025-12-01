Laurent Jacobelli : « Le Parti Socialiste a un revolver sur la tempe du Premier ministre »

La course contre-la-montre se poursuit pour voter les deux projets de loi de finances de l’État (PLF) et de la Sécurité sociale (PLFSS), qui doivent constitutionnellement être promulguées avant le 31 décembre. Malgré les risques de rejet du PLFSS à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a maintenu qu’il n’aurait pas recours à l’article... 49-3. Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement National, explique les raisons pour lesquelles le RN ne votera pas le budget : « M. Lecornu appelle à la cohérence, mais il faut une cohérence entre les discours et les actes. Le Parti Socialiste a un revolver sur la tempe du Premier ministre, et celui-ci accepte notamment une augmentation de la CSG. Or, il soutenait qu’il ne fallait pas matraquer les Français et faire peser le risque fiscal sur tous nos concitoyens. Vous voyez bien que le Premier ministre est plus occupé à s’agripper à son siège et à sauver les sièges du Parti Socialiste qu’à défendre les Français ». Laurent Jacobelli est revenu sur la polémique autour d’un éventuel projet de « labellisation des médias » : « Le président de la République a depuis longtemps une tentation de contrôle des médias, souvent par le biais des réseaux sociaux, et ce depuis l’affaire Benalla. Il n’a jamais supporté que l’on révèle que son homme fasse le coup de force dans les rues de Paris. Et depuis, il a une méfiance vis-à-vis de la presse qu’il ne contrôle pas. Je rappelle qu’il y a seulement 11% des Français qui lui font encore confiance, et c’est ce moment qu’Emmanuel Macron choisit pour parler de ‘labellisation des médias’ ».

