Laurent Jacobelli : « Le Parti Socialiste a un revolver sur la tempe du Premier ministre »

La course contre-la-montre se poursuit pour voter les deux projets de loi de finances de l’État (PLF) et de la Sécurité sociale (PLFSS), qui doivent constitutionnellement être promulguées avant le 31 décembre. Malgré les risques de rejet du PLFSS à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a maintenu qu’il n’aurait pas recours à l’article...

Politique

Oriane Mancini

21mn

Jusqu'au 04/12/2026

