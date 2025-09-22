Laurent Jacobelli : « L’histoire du front républicain ne fonctionnera pas une nouvelle fois »

Les négociations du Premier ministre Sébastien Lecornu avec les syndicats et les oppositions se poursuivent. Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole du RN, déplore que les propositions de son parti ne soient pas prises en compte dans la construction du budget : « Sébastien Lecornu a dit qu’il allait nous écouter mais il n’a pas di... t qu’il allait nous entendre ». Face aux manifestations du 10 et 18 septembre, Laurent Jacobelli estime que « les choses changeront par les urnes. Nous demandons une dissolution de l’Assemblée Nationale pour qu’enfin il y ait une majorité, un Premier ministre incarné par Jordan Bardella, et donc une cohérence ». Sur l’idée de mettre en place une taxe Zucman, une taxe sur le patrimoine des grandes fortunes, y compris sur le patrimoine actif dans les entreprises, Laurent Jacobelli estime « qu’une radicalité fiscale s’est emparée de la classe politique. Les entreprises ont besoin de liberté, pas de nouvelles taxes. […] Nous accumulons de la dette pour moins de santé, d’éducation et de sécurité. Il faut réduire le train de vie de l’État. »

