Laurent Lafon : « Pour trouver un accord, il faut que les partis d’opposition soient responsables »

Dans son interview au Parisien, Sébastien Lecornu semble fermer de nombreuses issues de secours dans ses négociations. Pas de taxe Zucman, pas de retour de l’ISF, pas de suspension de la réforme Borne sur les retraites, aucune concession n’est faite à la gauche. Laurent Lafon, sénateur (UC) du Val-de-Marne, « redoute que nous soyons dans une impass... e politique, notamment vis-à-vis du budget. Les Français jugeront très durement la situation. Il ne faut pas se tromper dans les petits calculs politiques actuellement, la sentence des Français sera, à mon avis, très forte ». L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire, jeudi 25 septembre. Pour Laurent Lafon : « Il ne faut pas commenter la décision de justice, qui fait partie de notre état de droit. Une des difficultés de la justice en ce moment c’est d’arriver à mieux faire comprendre ses décisions. Il faudrait qu’elle communique davantage à ce sujet ».

