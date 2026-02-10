Laurent Nuñez : « La République ne perdra pas le combat contre le narcotrafic »

La sécurité s’impose comme l’un des enjeux majeurs dans la campagne pour les municipales. Un texte en discussion au Sénat porte sur l’élargissement des compétences de la police municipale. Pour aborder le sujet dans son ensemble, mais aussi le danger que représente le narcotrafic, et plus généralement la délinquance, la matinale « Bonjour che... z vous ! » reçoit Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur. Sur le projet de loi qui porte sur l’élargissement des compétences des polices municipales, Laurent Nuñez estime que « c’est un texte extrêmement important. Son but est de permettre aux polices municipales de constater un certain nombre de délits et d’avoir recours à l’amende forfaitaire délictuelle. Ce sont des délits simples à constater et ceux qui embêtent le plus la vie de nos concitoyens : l’occupation de halls d’immeuble, la vente à la sauvette, la consommation de stupéfiants, etc. ». Concernant le fléau du narcotrafic, Laurent Nuñez se veut rassurant : « La République ne perdra pas le combat contre le narcotrafic. La guerre n’est pas finie, mais nous ne perdrons pas ce combat. Cela fait des années que nous luttons contre, grâce notamment à la proposition de loi arrivée au Sénat, nous avons des armes nouvelles. Effectivement nous n’arrivons pas à éradiquer tous les points de deal. Mais des points de deal il y en a deux fois moins qu’avant, il y a cinq ans. Par ailleurs, le trafic se déplace sur l’ubérisation, les consommateurs se font livrer aussi à domicile. S’il n’y avait pas de consommateurs, il n’y aurait pas de trafic. L’idée, c’est aussi de frapper les consommateurs ».

