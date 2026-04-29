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Bonjour chez vous !

Lauriane Josende : "La criminalité organisée est aussi une criminalité financière"

La sénatrice (LR) des Pyrénées-Orientales Lauriane Josende était l’invitée de la matinale de Public Sénat. En tant que rapporteure sur le projet de loi RIPOST, elle est est revenue sur les mesures phares notamment pour la lutte contre le narcotrafic, les rodéos urbains, les rave-parties ou encore la consommation de protoxyde d’azote chez les jeune...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/08/2026

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