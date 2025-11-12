Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Le difficile entretien des routes pour les départements

Un des nombreux enjeux financiers pour les départements est l’entretien du réseau routier des départementales. Avec le contexte économique et les efforts demandés à l’échelon local, de nombreux départements seraient contraints de diminuer l’enveloppe dédiée à l’entretien routier. En outre-mer, notamment en Mayenne, l’entretien des routes...

Publié le

Invité

Stéphane Troussel

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique