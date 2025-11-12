Le difficile entretien des routes pour les départements

Un des nombreux enjeux financiers pour les départements est l’entretien du réseau routier des départementales. Avec le contexte économique et les efforts demandés à l’échelon local, de nombreux départements seraient contraints de diminuer l’enveloppe dédiée à l’entretien routier. En outre-mer, notamment en Mayenne, l’entretien des routes... est directement menacé, faute de budget. Pour Nicolas Lacroix, président (LR) du département de la Haute-Marne et président du groupe droite-centre-indépendants à l’ADF : « Il y a le danger que l’on ne puisse plus entretenir notre réseau de routes départementales. Réseau fréquenté par 80% des Français, notamment dans leurs mobilités du quotidien. Nos départements vont de voir faire des choix, certains ont déjà commencé à réduire l’entretien sur nos routes. On parle de routes, mais il faut aussi parler d’ouvrages d’art, de ponts, qui sont des investissements conséquents ». Pour Stéphane Troussel, président (PS) du département de la Seine Saint-Denis : « C’est non seulement une difficulté pour l’entretien quotidien, mais aussi pour transformer nos routes. Par exemple, dans un département urbain comme le mien, il faut désormais assurer l’intermodalité, il faut que nos routes soient davantage végétalisées. Dans mon département, j’ai des routes en environnement urbain dense, donc il faut y insérer des sites pour les bus, il faut des pistes cyclables, il faut élargir les trottoirs. La transformation écologique de nos routes, elle a un coût. Donc il faut investir massivement ».

