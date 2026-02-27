Public Sénat
Le Rassemblement National et Mélenchon reprennent leur duel à distance

C'est un duel à distance qui se met en place entre le Rassemblement National et La France Insoumise. Avec le scrutin municipal comme enjeu, mais aussi l'élection présidentielle de 2027, Marine le Pen et Jordan Bardella échauffent leur écurie politique au Salon de l'Agriculture, tandis que Jean-Luc Mélenchon exalte ses partisans depuis un meeting en sou...

Politique

Oriane Mancini

34mn

Jusqu'au 27/02/2027

