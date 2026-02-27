Le Rassemblement National et Mélenchon reprennent leur duel à distance

C'est un duel à distance qui se met en place entre le Rassemblement National et La France Insoumise. Avec le scrutin municipal comme enjeu, mais aussi l'élection présidentielle de 2027, Marine le Pen et Jordan Bardella échauffent leur écurie politique au Salon de l'Agriculture, tandis que Jean-Luc Mélenchon exalte ses partisans depuis un meeting en sou... tien à Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate à la mairie de Lyon. Ces tensions mettent en évidence qu'à un an de la présidentielle, l'élection des maires est un enjeu symbolique majeur pour les partis politiques. Arnaud Benedetti, Directeur de la Nouvelle Revue Politique, estime que Jean-Luc Mélenchon « est depuis très longtemps dans une stratégie de conflictualisation dans laquelle il accélère. Il ne peut que susciter une indignation tout à fait légitime. Jean-Luc Mélenchon est suffisamment intelligent et cultivé pour savoir ce qu'il fait. On ne peut pas considérer que c'est une maladresse de sa part. Il cherche à solidifier son socle électoral central, l'électorat dont il a absolument besoin dans la dynamique d'une élection présidentielle. C'est cet électorat qui le portera in fine à la qualification au second tour. Je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie gagnante, mais c'est la sienne ». Pour Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique sur LCI et Public Sénat, c'est « Jean-Luc Mélenchon qui est en train d'installer un match entre La France Insoumise et le Rassemblement National. Cela m'avait beaucoup frappé lorsque Jordan Bardella avait tenu sa conférence de presse après la mort de Quentin Deranque : il avait presque moins parlé de LFI que du bloc central, d'avoir favorisé l'élection de la gauche avec le front républicain. On aurait pu imaginer que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon serait l'effacement, le profil bas, mais il fait tout le contraire ».

Voir plus