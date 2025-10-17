Le socle commun survivra-t-il à la tempête budgétaire ?

La course contre la montre a commencé ce lundi 20 octobre avec le premier jour de l’examen du budget par l’Assemblée nationale en commission. Pour respecter le calendrier parlementaire et appliquer le budget en décembre, l’Assemblée devra voter ses amendements avant le 12 novembre, pour que le texte soit ensuite examiné au Sénat, puis certainemen... t en CMP (commission mixte paritaire). Si cet objectif n’est pas atteint, le gouvernement sera probablement contraint de recourir à des ordonnances, auquel cas le texte initial sera appliqué, texte qui ne comprend pas la suspension de la réforme Borne sur les retraites. Pour Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, « Tout a explosé depuis la fin de l’été. Il va y avoir pour la première fois une co-production du budget : l’exécutif va devoir collaborer avec des formations à l’intérieur du Parlement, qui ne sont pas en harmonie avec lui. Comment ce budget sera adopté, s’il est adopté ? En tout cas on sait que ça ne correspond pas à la philosophie du président de la République depuis 2017, puisque ses promesses portaient sur l’augmentation de la fiscalité et la réforme des retraites ». Pour Bérengère Bonte, journaliste politique : « La situation est d’autant plus complexe par le fait que Sébastien Lecornu a annoncé qu’il n’utiliserait pas le 49.3. Je pense qu’il faut continuer à envisager qu’il puisse, en dernier recours, et face au blocage, quand même l’activer. Je ne donnerai alors pas cher de sa peau. Mais très franchement aujourd’hui, premier jour d’examen du budget en commission : la voie de passage semble très étroite ».

Voir plus