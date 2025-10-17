Public Sénat
Bonjour chez vous !

Le socle commun survivra-t-il à la tempête budgétaire ?

La course contre la montre a commencé ce lundi 20 octobre avec le premier jour de l’examen du budget par l’Assemblée nationale en commission. Pour respecter le calendrier parlementaire et appliquer le budget en décembre, l’Assemblée devra voter ses amendements avant le 12 novembre, pour que le texte soit ensuite examiné au Sénat, puis certainemen...

