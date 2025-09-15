« Lecornu aura devant lui une opposition déterminée à obtenir des victoires pour les Français »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu entamait ce lundi les négociations avec les organisations patronales et syndicales. Il doit recevoir mercredi les représentants du Parti Socialiste. La question se pose : est-il possible de trouver un accord de non-censure, ou même un accord de gouvernement avec la gauche ? Hausse du déficit public, variation des ta... ux d’intérêts, remboursement de la dette, système de financement des retraites, face à la maîtrise budgétaire requise par la droite et le gouvernement, comment trouver un compromis ? Le sénateur (PS) du Nord, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, a déjà pu échanger avec Sébastien Lecornu. Le sénateur du Nord insiste sur la place centrale qu’occupe pour lui aujourd’hui le Parti Socialiste : « une gauche responsable, de gouvernement » qui se démarque de « la gauche protestataire et infertile », en faisant référence à la France Insoumise. « Le Premier ministre nous recevra à la veille des manifestations du 18, il doit comprendre que ce qu’il nous dira ne sera pas neutre à ce mouvement ».

