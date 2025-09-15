Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Lecornu, coincé entre les oppositions et la rue ?

Avant même la nomination de son gouvernement, en pleine négociations avec les oppositions, le Premier ministre Sébastien Lecornu est sous la pression de la rue, à la veille des manifestations inter-syndicales du 18. Pour Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique, « cette journée va mettre beaucoup de Français dans la rue, dans un contexte où le...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !