Lecornu, coincé entre les oppositions et la rue ?

Avant même la nomination de son gouvernement, en pleine négociations avec les oppositions, le Premier ministre Sébastien Lecornu est sous la pression de la rue, à la veille des manifestations inter-syndicales du 18. Pour Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique, « cette journée va mettre beaucoup de Français dans la rue, dans un contexte où le... sentiment d’injustice fiscale a gagné énormément d’esprits ». La question de la taxe Zucman, une proposition de taxer de 2% sur le patrimoine des fortunes de plus de 100 millions d’euros fait débat, et semble être la clé des négociations de Sébastien Lecornu avec le PS. Pour Pierre Jacquemain, directeur de la rédaction de Politis, « sur cette histoire de taxe Zucman on entend tout et n’importe quoi […] taxer 2% du patrimoine d’une entreprise ça ne paraît pas dingue. Je pense à Thomas Piketty qui parle de jusqu’à 90% de taxation, 2% c’est vraiment un minimum que l’on peut espérer ». Élizabeth Martichoux rappelle « la nécessité de trouver des compromis et d’exclure de la taxe Zucman les entreprises qui ne sont pas en situation de rémunérer leurs actionnaires. La France est déjà le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde ».

Voir plus