Lecornu maintient sa popularité, Macron au plus bas depuis 2017

Le budget débattu à l’Assemblée nationale, surnommé « Frankenstein » pour son aspect composite, chargé de hausses de dépenses par la gauche comme la droite, a un avenir de plus en plus incertain. Si le débat parlementaire a pu avoir lieu dans l’Hémicycle, la France Insoumise et le Rassemblement National accusent le Parti Socialiste d’avoir co... nclu un accord officieux avec le gouvernement en échange de la non-censure. Le budget sera-t-il voté par l’Assemblée nationale ? Selon le dernier sondage Odoxa, 52% des Français pensent que non. Erwan Lestrohan, directeur conseil de l’institut Odoxa analyse cela comme « une préoccupation très forte dans la population à l’égard de la dette publique. Nécessairement, on s’intéresse à ce budget qui est un totem de l’instabilité politique : va-t-on voter un budget pour 2026 ? Le pronostic des Français est très pessimiste. On voit surtout les clivages au travers des forces politiques sur certains sujets comme la suspension de la réforme des retraites ou la taxation des transmissions et des héritages ». Pour Françoise Degois, éditorialiste politique : « Ce pays fait enfin à nouveau de la politique. C’est ce qui est passionnant, et il suffit de voir le nombre de députés qui siègent en débat dans l’Hémicycle : je n’ai jamais vu ça pour un budget. Il en est de même pour le nombre de journalistes qui suivent dans la Salle des Quatre Colonnes, ou les audiences des chaînes qui diffusent les débats sur le budget. Parce que le budget ça n’est pas que des chiffres, c’est la politique, c’est la vie des gens et c’est ce qui les intéresse ».

