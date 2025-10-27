Public Sénat
Bonjour chez vous !

Lecornu maintient sa popularité, Macron au plus bas depuis 2017

Le budget débattu à l’Assemblée nationale, surnommé « Frankenstein » pour son aspect composite, chargé de hausses de dépenses par la gauche comme la droite, a un avenir de plus en plus incertain. Si le débat parlementaire a pu avoir lieu dans l’Hémicycle, la France Insoumise et le Rassemblement National accusent le Parti Socialiste d’avoir co...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

37mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/10/2026

Bonjour chez vous !