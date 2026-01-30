« Les Glucksmann, une histoire de famille » - À voir sur Public Sénat

Un documentaire exceptionnel sur la famille Glucksmann a été réalisé par Steve Jourdin, journaliste et doctorant en histoire à l’EHESS. L’émission sera diffusée sur Public Sénat à 21h. C’est en participant à la réalisation de ce documentaire que Raphaël Glucksmann, candidat déclaré à la présidentielle de 2027, apprend que son grand-pèr... e était un espion russe. Steve Jourdin a fait cette découverte en reprenant le travail d’un historien allemand qui avait travaillé sur de nombreuses figures de mai 68, notamment André Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann. Steve Jourdin raconte les coulisses de la réalisation : « cet historien allemand voulait révéler à André Glucksmann que son père était un agent russe. Il n’a pas pu le faire car André Glucksmann était déjà mort, et donc il n’y avait pas eu la transmission de cette information à Raphaël Glucksmann. On a aussi beaucoup épluché les archives du contre-espionnage britannique, où se trouvait toute l’histoire du grand-père, et on a trouvé de nombreuses choses dans ce document-là ». Bérengère Bonte, journaliste politique, a pu voir le film en avance pour le commenter. Elle juge « très savoureux de pouvoir retracer toute cette période marquée par le marxisme, le maoïsme, et voir comment cette gauche a évolué. C’est très éclairant à propos de Raphaël Glucksmann ». Arnaud Benedetti, directeur de la publication de la Nouvelle Revue Politique, rappelle que « l’histoire des gauches a toujours été une histoire en tension, davantage que la droite. Il y a toute la génération des ‘Nouveaux philosophes’, à la fin des années 60 jusqu’au milieu des années 70, qui avait été forgée dans un logiciel d’extrême gauche, et qui en est sortie progressivement. C’est le cas d’André Glucksmann, c’est le cas aussi de Bernard-Henri Lévy ou même d’Alain Finkielkraut ».

