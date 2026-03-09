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Bonjour chez vous !

Les partis à la conquête de la France rurale

A deux jours du 1er tour des élections municipales, l’émission Bonjour Chez Vous ! accueillait le sociologue Jean Viard et le directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA, Stéphane Zumsteeg. Tous deux ont notamment débattu des enjeux majeurs de ce scrutin en dehors des grandes villes. Un enjeu qui change en fonc...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

37mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/06/2026

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