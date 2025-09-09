« Les premières félicitations de la reconnaissance de l’État de Palestine sont venues du Hamas »

Les négociations du Premier ministre Sébastien Lecornu avec les oppositions patinent. Le Parti Socialiste et les Républicains tentent respectivement de trouver des compromis pour entrer au gouvernement, tout en refusant de collaborer l’un avec l’autre. Roger Karoutchi, sénateur (LR) des Hauts-de-Seine estime que « certains représentants du PS ont d... éfendu un projet complètement opposé au nôtre ». Pour lui, la composition actuelle de l’Assemblée nationale rendra impossible tout accord, imposant la dissolution. Lundi prochain, le président de la République Emmanuel Macron se rend à l’ONU à New York pour reconnaître l’Etat palestinien. Roger Karoutchi, également président au Sénat du groupe d’amitié France-Israël a réagi : « On exige la libération des otages, le désarmement du Hamas, la reconnaissance par les Etats arabes de l’Etat d’Israël et une nouvelle gouvernance palestinienne. Quatre conditions, qui avaient été fixées par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères : aucune des quatre n’a été réunie ».

Voir plus