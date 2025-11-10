L'intégrale du 9 décembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu cherche à faire adopter le budget de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale. Parvient-il à réunir une majorité solide, alors même qu’Olivier Faure appelle les socialistes à le soutenir et que le socle gouvernemental reste incertain ? Nous recevons Clément Beaune, ancien ministre et Haut-... Commissaire au Plan, pour en parler. Au Sénat, l’examen du budget met en lumière des choix contrastés : un budget de l’écologie en baisse, un budget de la sécurité en hausse, avec des moyens renforcés pour la police et la gendarmerie. Le sénateur Philippe Paul réagit à ces orientations. La loi de séparation des Églises et de l’État a été adoptée il y a tout juste 120 ans. Que représente-t-elle aujourd’hui ? La laïcité se trouve-t-elle fragilisée ? Nos éditorialistes Frédéric Dabi et Laurent Joffrin confrontent leurs analyses. A la une de nos régions, focus sur une initiative autour de la laïcité : des élèves de l’école du verre et du vitrail présentent leurs créations à la Sorbonne, reflet d’un travail pédagogique dédié aux valeurs républicaines.

