L'intégrale du jeudi 10 juillet

Au programme de cette édition : l'interview du jour de Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence Française de Développement. Alors que François Bayrou s’apprête à dévoiler les pistes pour économiser 40 milliards d’euros, l’aide au développement est-elle en train de devenir la variable d’ajustement budgétaire ? En 2025, l’AFD pourrait... perdre la moitié de ses crédits… Un recul historique, au moment même où le dérèglement climatique exige des réponses mondiales et coordonnées. Faut-il repenser notre modèle de coopération ? Peut-on encore parler de leadership français sur le climat si l’on coupe les vivres à la solidarité internationale ? Et que répondre à ceux qui jugent ces dépenses “inutiles” ? Nous recevons également Vincent Capo-Canellas, Sénateur (Union centriste) de la Seine-Saint-Denis. 40 milliards d’économies : où tailler sans tout fragiliser ? Alors que François Bayrou s’apprête à présenter son plan pour redresser les finances publiques, les sénateurs du socle commun ont pris les devants, avec des propositions concrètes mais parfois sensibles. Entre rigueur budgétaire et pression sociale, l’équilibre est-il encore possible ? Enfin dans le Club des Territoires : incendies précoces, territoires sous tension... Dans le Sud, les flammes sont revenues plus tôt que prévu. À Marseille, les rédactions locales tirent la sonnette d’alarme : la saison des feux s’allonge, les moyens restent contraints. La France est-elle vraiment prête face à ces incendies plus fréquents et plus violents ? Quelle stratégie de prévention, quels leviers locaux, quelle adaptation au climat ? Débat avec Michaël Darmon, éditorialiste politique I24News, et Lou Fritel, journaliste politique chez Paris Match, en charge des droites.

