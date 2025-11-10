L'intégrale du jeudi 11 décembre 2025

Il y a 10 ans était signé l'accord de Paris sur le climat. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? L'écologie est-elle remise en cause, notamment par la Présidence Trump ? Nous recevons l'artisan de cet accord, l'ancien Premier Ministre Laurent Fabius. Quid du budget de nos armées en cas d'enlisement des débats budgétaires ? Pourra-t-il être augmenté pour fa... ire face à la menace russe ? Nous interrogeons le Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat Cédric Perrin. Enfin dans le Club des Territoires, focus sur la méthode de Sébastien Lecornu. Après le vote du budget de la Sécurité sociale, le Premier Ministre fera-t-il coup double en faisant passer le budget de l'Etat actuellement examiné au Sénat ? L'équation s'annonce plus compliquée à résoudre, et les débats pourraient se prolonger en janvier annonce le gouvernement qui refuse d'utiliser le 49.3. Analyse avec nos éditorialistes Michaël Darmon, éditorialiste politique Public Sénat - I24News et Bérengère Bonte, éditorialiste politique.

Voir plus