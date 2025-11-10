Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 11 décembre 2025

Il y a 10 ans était signé l'accord de Paris sur le climat. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? L'écologie est-elle remise en cause, notamment par la Présidence Trump ? Nous recevons l'artisan de cet accord, l'ancien Premier Ministre Laurent Fabius. Quid du budget de nos armées en cas d'enlisement des débats budgétaires ? Pourra-t-il être augmenté pour fa...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !