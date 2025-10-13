L'intégrale du jeudi 13 novembre

Au programme de cette édition : l'interview politique de François Patriat, sénateur Renaissance de la Côte-d'Or et président du groupe RDPI. Nous l'interrogeons sur la suspension de la réforme des retraites, votée ce mercredi par les députés. Demandée par les socialistes, elle a divisé le camp présidentiel. Les macronistes ont-ils renié leurs co... nvictions ? Nous recevons également Rémi Féraud, sénateur PS de Paris, maire du 10e arrondissement lors des attentats du 13 novembre 2015. 10 ans après la pire vague meurtrière ayant frappé la France depuis la Seconde Guerre Mondiale, les commémorations ont lieu ce jeudi en présence du Chef de l’Etat, en hommage aux 132 morts et aux presque 400 blessés au Bataclan, au Stade de France et des terrasses en plein coeur de Paris. Enfin dans notre débat, nous analysons les conséquences politiques de la suspension de la réforme des retraites, votée par les députés ce mercredi, avec l'éditorialiste Élizabeth Martichoux et Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP.

