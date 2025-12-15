Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 15 janvier

Au programme de cette édition : notre invité est Éric Lombard, ancien ministre de l’Économie. Ses déclarations suscitent de vives réactions : il affirme que la méthode de Sébastien Lecornu ne fonctionne pas et que des milliers de Français parmi les plus aisés ne paient pas d’impôt sur le revenu. Maintient-il ces propos ? Que révèlent-ils de ...

Publié le

Invité

Dominique Estrosi-Sassone

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/04/2026

