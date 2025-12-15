L'intégrale du jeudi 15 janvier

Au programme de cette édition : notre invité est Éric Lombard, ancien ministre de l’Économie. Ses déclarations suscitent de vives réactions : il affirme que la méthode de Sébastien Lecornu ne fonctionne pas et que des milliers de Français parmi les plus aisés ne paient pas d’impôt sur le revenu. Maintient-il ces propos ? Que révèlent-ils de ... l’état du système fiscal français et du débat budgétaire ? Il s'explique en exclusivité sur notre plateau. Sébastien Lecornu échappe à deux motions de censure liées au Mercosur. Mais cette séquence politique lui permet-elle réellement de sortir de l’impasse politique ? Dispose-t-il encore des marges nécessaires pour construire un compromis durable sur le budget ? Débat avec Michaël Darmon et Émilie Zapalski. Et puis la crise du logement reste l’une des premières préoccupations des Français. Le Sénat examine un texte consacré au logement social et à la relance de la construction. Peut-on encore inverser la tendance face à la pénurie et à la hausse des prix ? L’auteure du texte, la sénatrice LR des Alpes-Maritimes et présidente de la commission des affaires économiques Dominique Estrosi-Sassone, est notre invitée. À l’approche des municipales, les recompositions politiques locales se dessinent. À Bourg-en-Bresse, la droite soutient un candidat issu de Reconquête. Cette alliance locale annonce-t-elle une stratégie nationale ? Sommes-nous face à un laboratoire de l’union des droites ? Reportage.

