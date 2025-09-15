Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 16 octobre

Au programme : Sébastien Lecornu joue son avenir à Matignon. Deux motions de censure sont débattues à l’Assemblée, et le résultat pourrait se jouer à quelques voix, certains députés LR et PS annonçant qu’ils voteront contre les consignes de leur parti. Les heures du Premier ministre sont-elles comptées ? Analyse et décryptage avec nos éditor...

Publié le

Invités

Marine Tondelier, Cédric Perrin

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h18mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/01/2026

