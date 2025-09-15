L'intégrale du jeudi 16 octobre

Au programme : Sébastien Lecornu joue son avenir à Matignon. Deux motions de censure sont débattues à l’Assemblée, et le résultat pourrait se jouer à quelques voix, certains députés LR et PS annonçant qu’ils voteront contre les consignes de leur parti. Les heures du Premier ministre sont-elles comptées ? Analyse et décryptage avec nos éditor... ialistes Élisabeth Martichoux et Michaël Darmon. L’entretien : à gauche, seul le Parti socialiste refuse de censurer le gouvernement, misant sur le débat parlementaire plutôt que sur la rupture. Une stratégie qui interroge. Quelle lecture en fait Marine Tondelier ? La secrétaire nationale des Écologistes est notre invitée. Le Sénat : face aux sénateurs ce mercredi, Sébastien Lecornu a tenté de convaincre Les Républicains de soutenir la suspension de la réforme des retraites au cours de la Déclaration de politique générale. A-t-il réussi ? Réponse avec le sénateur (LR) Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères. Nous reviendrons également avec lui sur la fin du conflit à Gaza et sur la guerre en Ukraine. En régions : focus sur la Corse. Le Premier ministre affirme que l’État ne doit pas renier sa parole sur le projet de loi concernant l’autonomie de l’île. Comment ce message est-il perçu sur place ? Henri Mariani, directeur de la rédaction de Corse-Matin, nous répond.

