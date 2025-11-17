L'intégrale du jeudi 18 décembre

Public Sénat
Au programme de cette édition : À la une de nos régions, la mobilisation des agriculteurs qui se poursuit. Sébastien Lecornu monte en première ligne, mais parvient-il à désamorcer la colère du monde agricole ? Direction l’Ariège, où le gouvernement affiche l’objectif de vacciner l’ensemble des exploitations. La France peut-elle encore faire b...

Publié le

Invité

Catherine Morin-Desailly

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/03/2026

