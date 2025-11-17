L'intégrale du jeudi 18 décembre

Au programme de cette édition : À la une de nos régions, la mobilisation des agriculteurs qui se poursuit. Sébastien Lecornu monte en première ligne, mais parvient-il à désamorcer la colère du monde agricole ? Direction l’Ariège, où le gouvernement affiche l’objectif de vacciner l’ensemble des exploitations. La France peut-elle encore faire b... arrage à l’accord du Mercosur ? Les agriculteurs se mobilisent à Bruxelles et à Strasbourg, là où se joue l’avenir du traité. Jordan Bardella est allé à leur rencontre. Y a-t-il une récupération politique de la colère agricole par le Rassemblement national ? Éclairage avec Jean-Philippe Tanguy, vice-président du groupe RN à l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu montent au front dans la lutte contre le narcotrafic. Déplacement à Marseille pour le chef de l’État, débat au Parlement pour le ministre, qui appelle à une mobilisation générale en ciblant notamment les consommateurs. Analyse avec Elizabeth Martichoux et Frédéric Dabi. Comment mieux protéger les enfants face aux écrans et aux réseaux sociaux ? C’est l’objectif de la proposition de loi portée par la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly, qui en détaille les enjeux.

