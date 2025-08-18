L'intégrale du jeudi 18 septembre

Au programme de cette édition : grande journée de mobilisation à l’appel des syndicats. Manifestants et grévistes répondent présents dans les transports, dans les écoles et dans les hôpitaux. À peine nommé, Sébastien Lecornu doit déjà affronter la colère de la rue. Quelle réponse peut-il apporter à cette contestation sociale ? Nous poserons... la question à nos éditorialistes Mickaël Darmon et Pablo Pillaud-Vivien. Dans nos régions, la mobilisation est-elle suivie avec la même intensité ? Nous serons en direct de Périgueux et de Marseille pour mesurer la mobilisation sur le terrain. L’invitée politique : Manon Aubry, députée européenne La France insoumise. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est resté évasif ce mercredi 17 septembre sur ses intentions en recevant les oppositions, qui sont restées sur leur faim et agitent toujours la menace d’une censure. Et puis au Sénat : le centriste Vincent Capo-Canellas est en plateau. Son groupe politique propose d’encadrer le droit de grève. Une piste crédible face aux blocages annoncés ou une atteinte aux libertés syndicales ? Le débat est ouvert.

Voir plus