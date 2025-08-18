Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 18 septembre

Au programme de cette édition : grande journée de mobilisation à l’appel des syndicats. Manifestants et grévistes répondent présents dans les transports, dans les écoles et dans les hôpitaux. À peine nommé, Sébastien Lecornu doit déjà affronter la colère de la rue. Quelle réponse peut-il apporter à cette contestation sociale ? Nous poserons...

Publié le

Invités

Vincent Capo-Canellas, Manon Aubry

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/12/2025

