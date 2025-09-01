L'intégrale du jeudi 2 octobre

Au programme : c'est une nouvelle journée de mobilisation à l’appel des syndicats. Le Premier ministre tente d’apaiser les tensions en adressant une lettre aux organisations, promettant notamment une amélioration des pensions de retraite pour les femmes. Est-ce suffisant pour désamorcer la colère ? Le débat s’ouvre avec nos éditorialistes Elizab... eth Martichoux et Michaël Darmon. Dans nos régions, la mobilisation se vit aussi sur le terrain. Nous serons à Marseille avec Léo Purguette, rédacteur en chef du journal La Marseillaise, pour prendre le pouls de cette journée d’action. Alain Madelin est notre invité dans L'Entretien. L’ancien ministre des Finances et de l’Industrie, figure libérale, alerte sur l’ampleur des fractures sociales et sur la montée de la pauvreté dans le pays. Comment sortir de cette spirale ? Il répond à nos questions. Et puis dans l'actualité sénatoriale, la condamnation de Nicolas Sarkozy ravive le débat sur l’exécution provisoire des peines. Faut-il la maintenir en l’état ? Un rapport sénatorial conclut qu’il n’y a pas lieu de la remettre en cause et propose d’autres pistes : privilégier des peines courtes de prison et renforcer la réinsertion. La sénatrice (UC) de l'Yonne, Dominique Vérien, co-autrice de ce rapport, est avec nous pour en parler.

