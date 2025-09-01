Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 2 octobre

Au programme : c'est une nouvelle journée de mobilisation à l’appel des syndicats. Le Premier ministre tente d’apaiser les tensions en adressant une lettre aux organisations, promettant notamment une amélioration des pensions de retraite pour les femmes. Est-ce suffisant pour désamorcer la colère ? Le débat s’ouvre avec nos éditorialistes Elizab...

Publié le

Invités

Dominique Vérien, Alain Madelin

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/12/2025

