Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 23 octobre 2025

Au programme : « Le vol du Louvre est une blessure immense. » La présidente du musée reconnaît une faille dans la détection des voleurs, tout en assurant que les alarmes ont bien fonctionné. Elle demande désormais l’installation d’un commissariat au sein même du musée. Le sénateur centriste Pierre-Antoine Lévi, qui l’a auditionnée, revient...

Politique

Oriane Mancini

1h28mn

Jusqu'au 21/01/2026

