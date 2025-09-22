L'intégrale du jeudi 23 octobre 2025

Au programme : « Le vol du Louvre est une blessure immense. » La présidente du musée reconnaît une faille dans la détection des voleurs, tout en assurant que les alarmes ont bien fonctionné. Elle demande désormais l’installation d’un commissariat au sein même du musée. Le sénateur centriste Pierre-Antoine Lévi, qui l’a auditionnée, revient... sur cette affaire et sur les moyens de renforcer la sécurité de nos institutions culturelles. Info régions : Les musées régionaux ne sont pas épargnés. Des vols se produisent à Langres, à Limoges ou encore dans d’autres établissements moins médiatisés. Les élus locaux alertent sur le manque de moyens humains et techniques pour protéger les collections publiques. Le maire de Limoges témoigne de la vulnérabilité de son musée et des mesures envisagées pour prévenir de nouveaux cambriolages. L’entretien : Le gouvernement inscrit la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécurité sociale. La droite sénatoriale hésite sur la position à adopter : compromis ou confrontation ? Le président du groupe LR au Sénat, Mathieu Darnaud, évoque les conditions d’un accord possible et les lignes rouges à ne pas franchir. Le Club : Au Parlement, le budget concentre toutes les tensions. Bruno Retailleau le juge « invotable en l’état », tandis que Sébastien Lecornu tente d’équilibrer les attentes des socialistes et celles de la droite. Nos éditorialistes politiques décryptent les marges de manœuvre du Premier ministre et les risques d’un blocage institutionnel durable.

Voir plus