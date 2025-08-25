L'intégrale du jeudi 25 septembre
Bonjour chez vous !
Au programme de cette édition spéciale : Dans l’entretien, le président du Sénat Gérard Larcher répond aux questions de la presse régionale : premiers pas de Sébastien Lecornu, mobilisation syndicale et agricole, état d’esprit des maires, rôle du Sénat ou encore situation en Nouvelle-Calédonie. Il est interrogé par Stéphane Vernay de Ouest-... France et Fabrice Veysseyre-Redon, avec la participation de nos journalistes en région : Delphine Blanchard à Poitiers, Stéphane Besnier à Rennes et Nicolas Vignoles à Nouméa.
L'intégrale du jeudi 25 septembre
Gérard Larcher : « Le sujet n’est pas de taxer les plus riches »
Entretien avec Gérard Larcher : le débrief
Syndicats, patronat : Lecornu face à l’impasse sociale
Questions au Gouvernement
Sens Public