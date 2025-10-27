L'intÃ©grale du jeudi 27 novembre

Au programme de cette Ã©dition : Le SÃ©nat entame lâ€™examen du budget, un texte rejetÃ© Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale et vivement critiquÃ© par la majoritÃ© sÃ©natoriale. Va-t-il Ãªtre remodelÃ© au point de rendre tout compromis avec les socialistes impossible ? Nous recevons dans une demi-heure HervÃ© Marseille, prÃ©sident du groupe centriste au SÃ©nat et sÃ... ©nateur des Hauts-de-Seine. DÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs ne parviennent pas Ã sâ€™entendre sur le budget de la SÃ©curitÃ© sociale. La commission mixte paritaire de ce mercredi n'a pas abouti. La suspension de la rÃ©forme des retraites, souhaitÃ©e par les socialistes mais refusÃ©e par la majoritÃ© sÃ©natoriale, reste lâ€™un des principaux points de blocage. La sÃ©natrice socialiste des Landes Monique Lubin, membre de la Commission mixte paritaire, vient nous raconter ces Ã©changes. Dans le dÃ©bat, la droite sÃ©natoriale dÃ©voile ses propositions pour lutter contre lâ€™entrisme islamiste : interdiction du port du voile pour les mineurs, neutralitÃ© religieuse pour les Ã©lus, et plusieurs autres mesures fortes. Nous en dÃ©battons avec MichaÃ«l Darmon et BÃ©rengÃ¨re Bonte. Dans nos rÃ©gions, direction Varces, oÃ¹ Emmanuel Macron prononce un discours consacrÃ© Ã la dÃ©fense et au service militaire. Nous serons avec le maire de la commune, qui nous expliquera les enjeux locaux.

Voir plus