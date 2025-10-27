Public SÃ©nat
Bonjour chez vous !

L'intÃ©grale du jeudi 27 novembre

Au programme de cette Ã©dition : Le SÃ©nat entame lâ€™examen du budget, un texte rejetÃ© Ã  lâ€™AssemblÃ©e nationale et vivement critiquÃ© par la majoritÃ© sÃ©natoriale. Va-t-il Ãªtre remodelÃ© au point de rendre tout compromis avec les socialistes impossible ? Nous recevons dans une demi-heure HervÃ© Marseille, prÃ©sident du groupe centriste au SÃ©nat et sÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

1h28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 25/02/2026

