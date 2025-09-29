Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 30 octobre

Au programme de cette édition : L’examen du budget se poursuit au Parlement. Les débats s’enchaînent et les tensions s’aiguisent : la gauche et le Rassemblement national votent de nouvelles taxes sur les grandes entreprises — le gouvernement dénonce une folie fiscale, tandis que Les Républicains jugent le texte de plus en plus invotable. Le budg...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/01/2026

Bonjour chez vous !