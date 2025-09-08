L'intégrale du jeudi 9 octobre

Dans cette émission, on revient longuement sur la longue interview ce mercredi de Sébastien Lecornu. L’éphémère Premier ministre a estimé que sa mission était terminée même si selon ses termes « elle n’est pas complètement réussie ». La balle est à présent dans le camp d’Emmanuel Macron. Le Président de la République devrait nommer un ... nouveau Premier Ministre dans les 48 heures. Une situation politique délicate qui est analysée par nos éditorialistes. Du côté des réactions politiques, celle du sénateur Renaissance Xavier Iacovelli. Le bloc central peut-il accepter un Premier ministre de gauche¿? Sur le fond peut-il abandonner la réforme des retraites, totem du macronisme¿? Dans l’Entretien, nous recevons le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale Philippe Juvin. Est-il encore possible de voter un budget dans les temps impartis¿? Quelles seraient les conséquences pour les Français si ce n’est pas le cas¿? Enfin à la Une de nos régions, nous verrons les conséquences de la crise politique pour les collectivités locales. Nous allons prendre le pouls des élus locaux avec Sébastien Martin, le Président des Intercommunalités de France qui tiennent leur Congrès à Toulouse.

