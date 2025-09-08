Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du jeudi 9 octobre

Dans cette émission, on revient longuement sur la longue interview ce mercredi de Sébastien Lecornu. L’éphémère Premier ministre a estimé que sa mission était terminée même si selon ses termes « elle n’est pas complètement réussie ». La balle est à présent dans le camp d’Emmanuel Macron. Le Président de la République devrait nommer un ...

Publié le

Invités

Xavier Iacovelli, Philippe Juvin

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/01/2026

