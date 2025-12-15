L'intégrale du lundi 12 janvier

Au programme de cette édition : Le Mercosur n'en finit pas de créer des tensions dans la classe politique. A l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu affronte deux motions et évoque la possibilité d’une dissolution et de législatives simultanées aux municipales. Coup de bluff ? On en débat avec Yves Thréard et Elizabeth Martichoux. Le vote du M... ercosur, malgré l’opposition du gouvernement, illustre-t-il un affaiblissement de la France en Europe ? Réponse avec Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris. L’Union européenne peut-elle freiner les velléités de Donald Trump au Groenland ? Éclairage avec Christian Cambon, sénateur LR et envoyé spécial du Président du Sénat pour les relations internationales. Enfin "À la une de nos régions", nous partons à la rencontre du plus vieux maire de France, Guy Delattre, 93 ans et maire depuis 1971. Il est en campagne pour un nouveau.

