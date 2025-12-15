Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du lundi 12 janvier

Au programme de cette édition : Le Mercosur n'en finit pas de créer des tensions dans la classe politique. A l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu affronte deux motions et évoque la possibilité d’une dissolution et de législatives simultanées aux municipales. Coup de bluff ? On en débat avec Yves Thréard et Elizabeth Martichoux. Le vote du M...

Publié le

Invités

Christian Cambon, Yannick Jadot

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/04/2026

