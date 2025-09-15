L'intégrale du lundi 13 octobre 2025

Au programme : Sébastien Lecornu dévoile la composition de son nouveau gouvernement. Un casting très commenté, entre équilibre politique et pari de la stabilité. Quelles lignes de force, quels choix symboliques ? Décryptage et analyse dans une heure avec nos éditorialistes Yves Thréard du Figaro et Pablo Pillaud-Vivien de la revue Regards. Le Sénat... : ce gouvernement peut-il tenir et éviter la censure ? Le Parti socialiste, devenu pivot arithmétique de la majorité, détient une part essentielle de son avenir. Quelles sont ses conditions pour un accord ? Réponse de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. En régions : dans un climat politique et budgétaire tendu, la parole est aux chefs d’entreprise. Inquiétudes, incertitudes et attentes : nous irons à leur rencontre pour mesurer le moral économique du pays. L’entretien : la libération des otages détenus par le Hamas marque un tournant au Proche-Orient. Donald Trump est arrivé à la Knesset où il devait prononcer un discours, avant de se rendre en Égypte pour un sommet international autour de son plan de paix à Gaza. Cet accord peut-il tenir ? Bernard Guetta, eurodéputé et spécialiste des questions internationales, nous apporte son éclairage.

Voir plus