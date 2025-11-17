L'intégrale du lundi 15 décembre 2025

Au programme de cette édition : la mobilisation des agriculteurs face à l’abattage de bovins pour enrayer la dermatose nodulaire contagieuse interroge. Un mouvement qui s’inscrit dans un contexte européen tendu, alors que l’accord sur le Mercosur suscite de fortes inquiétudes dans le monde agricole. Le gouvernement est-il confronté à un risque de... crise majeure ? Débat avec Yves Thréard et Émilie Zapalski. Le Sénat examine le budget, profondément remanié par la droite et le centre. Ces choix rendent-ils tout compromis impossible et fragilisent-ils l’adoption d’un budget pour le pays ? Le sénateur LR de Saône-et-Loire Fabien Genet est notre invité. A Berlin, les pourparlers de paix sur l’Ukraine avec la médiation américaine interpellent sur l’avenir du conflit. Peuvent-ils ouvrir la voie à un plan de paix sans concession territoriale à la Russie ? Analyse avec Jean-Louis Bourlanges, ancien président de la Commission des Affaires étrangères. À la une de nos régions, un patrimoine d’exception : les caves de Champagne, classées à l’UNESCO, au cœur d’un projet de numérisation pour en faciliter l’accès et la transmission. Le sénateur Les Indépendants de la Marne Cédric Chevalier nous en explique les enjeux.

