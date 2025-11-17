Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du lundi 15 décembre 2025

Au programme de cette édition : la mobilisation des agriculteurs face à l’abattage de bovins pour enrayer la dermatose nodulaire contagieuse interroge. Un mouvement qui s’inscrit dans un contexte européen tendu, alors que l’accord sur le Mercosur suscite de fortes inquiétudes dans le monde agricole. Le gouvernement est-il confronté à un risque de...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !