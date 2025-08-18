L'intégrale du lundi 15 septembre

Au programme de cette édition : l'interview politique du Général Christophe Gomart, député européen (LR). Alors que Sébastien Lecornu poursuit en ce début de semaine ses consultations pour tenter de bâtir une nouvelle majorité et constituer un gouvernement, son parti, Les Républicains, sera-t-il toujours présent au sein de la nouvelle équipe gou... vernementale¿? Malgré cette nomination à Matignon, la pression sur Emmanuel Macron ne faiblit pas. Le président de la République doit-il démissionner ? Nous recevons également le sénateur macroniste Xavier Iacovelli. Sébastien Lecornu doit-il rompre avec le macronisme¿? Nous l’interrogeons. Enfin dans le débat, nous revenons sur la première interview de Sébastien Lecornu accordée à la presse quotidienne régionale. Pas de suppression de jour férié, un acte fort de décentralisation, une nouvelle méthode avec le Parlement, le nouveau locataire de Matignon dévoile ses premières mesures : va-t-il convaincre et échapper à la censure ? Analyse avec nos éditorialistes.

