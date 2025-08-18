Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du lundi 15 septembre

Au programme de cette édition : l'interview politique du Général Christophe Gomart, député européen (LR). Alors que Sébastien Lecornu poursuit en ce début de semaine ses consultations pour tenter de bâtir une nouvelle majorité et constituer un gouvernement, son parti, Les Républicains, sera-t-il toujours présent au sein de la nouvelle équipe gou...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !