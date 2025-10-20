L'intégrale du lundi 17 novembre

Au programme de cette édition : À l’approche des élections municipales, les maires de France se retrouvent en Congrès pour faire entendre leurs priorités. Quel est leur état d’esprit ? Qu’attendent-ils de l’État, notamment sur le terrain budgétaire et financier ? Entretien avec David Lisnard, président de l’Association des maires de Franc... e. Vu du sénat, focus sur la Journée des Outre-mer, moment fort du Congrès : vie chère, logement, accès aux services publics… Les réponses apportées aux territoires ultramarins sont-elles à la hauteur des besoins ? Réponse avec notre invitée la sénatrice (PS) de La Réunion Audrey Bélim. Puis, dans le débat du jour : les municipales sont-elles encore une élection locale ou sont-elles devenues, plus que jamais, un scrutin à portée nationale ? Débat avec nos éditorialistes Yves Thréard et Mathieu Souquière. Enfin, dans l'Info dans nos régions, gros plan sur une préoccupation majeure des Français : la sécurité. Exemple à Saint-Avertin, près de Tours, où la municipalité propose une subvention pour encourager les habitants à s’équiper en systèmes d’alarme.

