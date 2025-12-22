Public Sénat
L'intégrale du lundi 19 janvier

Au programme de cette édition : quelle stratégie Sébastien Lecornu va-t-il choisir pour faire adopter le budget ? 49.3 ou ordonnances ? Peut-il réussir ce passage en force tout en évitant une censure parlementaire ? Décryptage dans notre dévat avec Yves Thréard et Elizabeth Martichoux. À l'approche des municipales, Renaissance cherche sa place dans ...

Publié le

Invités

Rachid Temal, Aurore Bergé

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/04/2026

