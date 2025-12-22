L'intégrale du lundi 19 janvier

Au programme de cette édition : quelle stratégie Sébastien Lecornu va-t-il choisir pour faire adopter le budget ? 49.3 ou ordonnances ? Peut-il réussir ce passage en force tout en évitant une censure parlementaire ? Décryptage dans notre dévat avec Yves Thréard et Elizabeth Martichoux. À l'approche des municipales, Renaissance cherche sa place dans ... un scrutin traditionnellement difficile pour les partis présidentiels. Quelle stratégie pour exister localement ? Faut-il nouer des alliances, soutenir des maires sortants ou présenter des candidats sous bannière Renaissance ? Nous en parlons avec Aurore Bergé, ministre et figure de Renaissance. Sur la scène internationale, l'Union européenne fait face à un monde sous tension. Est-elle suffisamment ferme face à l'Iran ? Peut-elle répondre aux menaces de Donald Trump sur les droits de douane visant les pays soutenant le Groenland ? Nous en parlons avec le sénateur socialiste du Val-d'Oise et vice-président de la commission des affaires étrangères, Rachid Temal, et avec le témoignage rare du neveu du guide suprême iranien Ali Khamenei, installé en France. Enfin, dans nos régions, nous donnons la parole aux élus de terrain à l'approche des municipales. Qui sont ces maires qui cumulent les fonctions et portent seuls la vie locale ? Direction l'Eure, à Quittebeuf, à la rencontre de Benoît Hennart, un maire aux multiples casquettes.

Voir plus