Public SÃ©nat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intÃ©grale du lundi 1er dÃ©cembre

Câ€™est une semaine dÃ©cisive pour SÃ©bastien Lecornu qui va multiplier les consultations avec les parlementaires et les partenaires sociaux pour tenter de trouver un accord sur le budget de la SÃ©curitÃ© sociale qui revient en examen Ã  lâ€™AssemblÃ©e nationale. Le Premier Ministre joue-t-il son avenir ? On ne dÃ©bat ThrÃ©ard et Mathieu SouquiÃ¨re. Pour Lâ€...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

1h28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 01/03/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique

DÃ©couvrez

Bonjour chez vous !