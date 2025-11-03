L'intÃ©grale du lundi 1er dÃ©cembre

Câ€™est une semaine dÃ©cisive pour SÃ©bastien Lecornu qui va multiplier les consultations avec les parlementaires et les partenaires sociaux pour tenter de trouver un accord sur le budget de la SÃ©curitÃ© sociale qui revient en examen Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale. Le Premier Ministre joue-t-il son avenir ? On ne dÃ©bat ThrÃ©ard et Mathieu SouquiÃ¨re. Pour Lâ€... ™entretien, nous recevons Jean-FranÃ§ois Husson, rapporteur gÃ©nÃ©ral du budget au SÃ©nat et sÃ©nateur (LR) de Meurthe-et-Moselle. La droite sÃ©natoriale sâ€™emploie Ã imprimer sa marque dans lâ€™examen du budget. Cette ligne empÃªchera-t-elle tout compromis ? Nous lâ€™interrogeons. Comment rÃ©agissent les socialistes face Ã ce dÃ©tricotage ? La sÃ©nateur (PS) de lâ€™Ain Florence Blatrix Contat nous rÃ©pondra. Enfin Â« A la Une de nos rÃ©gions Â», nous parlerons de lâ€™ouverture des stations de ski. Comment sâ€™annonce la saison ? Nous poserons la question au sÃ©nateur (LR) de la Haute-Savoie CÃ©dric Pellevat.

