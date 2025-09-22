L'Intégrale du lundi 20 octobre 2025

Au programme : Le Parlement entame l’examen du budget. Ni celui des socialistes, ni celui de Sébastien Lecornu, prévient la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. Entre compromis fragile et menace de censure, le Premier ministre peut-il aller au bout du marathon budgétaire ? Le débat s’ouvre avec Yves Thréard et Bérengère Bonte. Le Sénat : la... suspension de la réforme des retraites survivra-t-elle au débat parlementaire ? Les socialistes se sont-ils piégés eux-mêmes en soutenant le gouvernement ? Le sénateur Rachid Temal nous répond. L’entretien : jusqu’où ira la décentralisation promise par Sébastien Lecornu ? À quelle hauteur les collectivités seront-elles mises à contribution ? Faut-il repenser l’organisation de la République jusqu’à un modèle fédéral, comme le propose Jean-Louis Borloo ? Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, est notre invitée. A la une de nos régions : en Savoie, la plus petite station de ski, Notre-Dame du Pré, se réinvente face au réchauffement climatique. Exemple concret d’un territoire qui cherche à concilier économie locale et transition écologique.

