L'intégrale du lundi 22 septembre

Au programme de cette édition : nouvelle semaine de discussions pour Sébastien Lecornu, toujours sans gouvernement et sans accord de non-censure. Le Rassemblement national détient une clé essentielle du maintien du Premier ministre : quelle sera sa stratégie ? Dans l’entretien, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, nous répond. Le socle commun est-i... l vraiment uni derrière le Premier ministre ? Gabriel Attal vient de faire sa rentrée avec un discours aux accents présidentiels. Dissout-il déjà le macronisme ? Le débat avec Yves Thréard et Mathieu Souquière. L'autre actualité du jour, c'est la reconnaissance de l'Etat de Palestine par Emmanuel Macron, entraînant dans son sillage neuf autres pays. Emmanuel Macron a-t-il réussi son pari diplomatique ? Nous interrogeons notre invité le sénateur socialiste de Paris Rémi Féraud. Et puis à la une de nos régions : les pêcheurs français étaient réunis à Boulogne en fin de semaine dernière, premier port de pêche du pays. Nous serons sur place pour dresser le bilan.

