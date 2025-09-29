L'intÃ©grale du lundi 27 octobre

Au programme : Une Â« taxe Zucman light Â» ou la censure : le gouvernement joue gros sur le volet recettes du budget en discussion en hÃ©micycle Ã l'AssemblÃ©e nationale. Les nÃ©gociations entre SÃ©bastien Lecornu et les socialistes se poursuivent, dans un climat politique toujours sous tension. On en dÃ©bat avec Ã‰milie Zapalski et Pablo Pillaud-Vivien. Lâ... €™entretien : Ils avaient jurÃ© de faire tomber SÃ©bastien Lecornu. Ils ont Ã©chouÃ©. Les Insoumis comptent-ils revenir Ã la charge avec une nouvelle motion de censure ? Et surtout, quand ? Nous posons la question Ã Manuel Bompard, dÃ©putÃ© des Bouches-du-RhÃ´ne et coordinateur de La France insoumise. Alors que les discussions se poursuivent Ã l'AssemblÃ©e nationale sur la partie "recettes" du projet de loi de finances pour 2026, c'est au tour du PLFSS, le budget de la sÃ©curitÃ© sociale, d'Ãªtre dÃ©battu Ã partir de ce lundi en Commission des finances. Comment financer la suspension de la rÃ©forme des retraites ? Qui paiera la facture, et Ã quelle hauteur ? RÃ©ponse avec Xavier Iacovelli, sÃ©nateur des Hauts-de-Seine, membre du groupe Renaissance (RDPI). A la une de nos rÃ©gions : Ã lâ€™approche de la Toussaint, les cimetiÃ¨res se rÃ©inventent : certains deviennent des lieux de mÃ©moire vivante, de partage et parfois mÃªme de convivialitÃ©. Un reportage de la rÃ©daction en Mayenne.

Voir plus