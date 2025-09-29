Public SÃ©nat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intÃ©grale du lundi 27 octobre

Au programme : Une Â« taxe Zucman light Â» ou la censure : le gouvernement joue gros sur le volet recettes du budget en discussion en hÃ©micycle Ã  l'AssemblÃ©e nationale. Les nÃ©gociations entre SÃ©bastien Lecornu et les socialistes se poursuivent, dans un climat politique toujours sous tension. On en dÃ©bat avec Ã‰milie Zapalski et Pablo Pillaud-Vivien. Lâ...

PubliÃ© le

InvitÃ©s

Xavier Iacovelli, Manuel Bompard

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

1h28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 25/01/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique

DÃ©couvrez

Bonjour chez vous !