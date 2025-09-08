L'intégrale du lundi 6 octobre

Au programme de cette édition : la France se trouve dans une situation politique inédite. À peine nommé, le gouvernement Lecornu fait déjà face à de fortes tensions au sein de son équipe gouvernementale. Bruno Retailleau menace de claquer la porte, Gabriel Attal dénonce le spectacle affligeant donné par la classe politique, et l’UDI, avec Hervé ... Marseille, reprend sa liberté. Analyse de cette crise avec nos éditorialistes Yves Thréard et Pablo Pillaud-Vivien. Du côté du Sénat : que s’est-il passé chez Les Républicains ? Après une longue réunionce dimanche, le parti avait acté une participation exigeante. Pourquoi ce revirement de Bruno Retailleau et quels impacts sur le gouvernement et le socle commun ? Le sénateur LR de l’Oise Olivier Paccaud répond à nos questions. Dans l’entretien : comment la gauche réagit-elle à ces événements ? Sébastien Lecornu risque-t-il d’être censuré ? Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris, nous éclaire sur les perspectives politiques. Enfin en régions : en ce mois d’octobre rose, nous nous rendons en Ariège, où un camion mobile se déplace pour améliorer la prévention et aller directement au contact des habitants.

Voir plus