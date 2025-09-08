Public Sénat
Bonjour chez vous !

L'intégrale du lundi 6 octobre

Au programme de cette édition : la France se trouve dans une situation politique inédite. À peine nommé, le gouvernement Lecornu fait déjà face à de fortes tensions au sein de son équipe gouvernementale. Bruno Retailleau menace de claquer la porte, Gabriel Attal dénonce le spectacle affligeant donné par la classe politique, et l’UDI, avec Hervé ...

Publié le

Invités

Olivier Paccaud, Yannick Jadot

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/01/2026

Bonjour chez vous !