L'intégrale du lundi 8 décembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu tente de bâtir une majorité autour du budget de la Sécurité sociale. Le vote s’annonce incertain et les équilibres politiques restent mouvants. Nos éditorialistes Yves Thréard et Aurore Malval analysent les rapports de force. Au Sénat, la majorité de droite examine le budget de l’État et valid... e plusieurs mesures de rigueur, dont la suppression de milliers de postes d’enseignants. Le sénateur LR de l’Oise Olivier Paccaud, professeur d’histoire, réagit. Dans ce contexte budgétaire tendu, les Français ajustent-ils leurs dépenses, notamment pour leurs achats du quotidien ? Réponses avec Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. À la une de nos régions : un reportage de nos partenaires de TV7 sur ces maires qui se mettent au service de communes voisines, un engagement qui peut parfois peser sur leur moral.

