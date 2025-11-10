Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du lundi 8 décembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu tente de bâtir une majorité autour du budget de la Sécurité sociale. Le vote s’annonce incertain et les équilibres politiques restent mouvants. Nos éditorialistes Yves Thréard et Aurore Malval analysent les rapports de force. Au Sénat, la majorité de droite examine le budget de l’État et valid...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !