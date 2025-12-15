L'intégrale du mardi 13 janvier

Au programme de cette édition : À l’approche des municipales, on s'arrête sur la question des transports. Comment sortir du tout-voiture, notamment dans les zones rurales ? La gratuité des transports est-elle une solution durable et efficace ? Cap sur plusieurs communes, à Montpellier, Cérons en Gironde et Limeil-Brévannes en Île-de-France. Quel mo... dèle de mobilité pour les territoires ? Éclairage avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot. À la une de nos régions, direction la Corse, après l'assassinat de l’ancien militant nationaliste Alain Orsoni, survenue lors des obsèques de sa mère. Quelles réactions sur l’île ? Analyse avec Henri Mariani, journaliste à Corse Matin, en direct d’Ajaccio. Et puis les discussions autour du budget reprennent au Parlement. Sébastien Lecornu peut-il obtenir son adoption ? Un accord de non-censure avec les socialistes est-il envisageable, et à quelles conditions ? Réponse avec Thierry Cozic, sénateur socialiste, chef de file du PS sur le budget au Sénat.

