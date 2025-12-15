Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mardi 13 janvier

Au programme de cette édition : À l’approche des municipales, on s'arrête sur la question des transports. Comment sortir du tout-voiture, notamment dans les zones rurales ? La gratuité des transports est-elle une solution durable et efficace ? Cap sur plusieurs communes, à Montpellier, Cérons en Gironde et Limeil-Brévannes en Île-de-France. Quel mo...

Publié le

Invités

Philippe Tabarot, Thierry Cozic

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/04/2026

