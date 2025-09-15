Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mardi 14 octobre

Au programme : Sébastien Lecornu présente sa feuille de route. Après plusieurs semaines mouvementées à Matignon, le Premier ministre prononce son discours de politique générale. Suspendra-t-il la réforme des retraites ? Pourra-t-il échapper à la censure ? Décryptage et enjeux politiques avec nos éditorialistes Françoise Degois et Hubert Coudurie...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/01/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !