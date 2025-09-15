L'intégrale du mardi 14 octobre
Au programme : Sébastien Lecornu présente sa feuille de route. Après plusieurs semaines mouvementées à Matignon, le Premier ministre prononce son discours de politique générale. Suspendra-t-il la réforme des retraites ? Pourra-t-il échapper à la censure ? Décryptage et enjeux politiques avec nos éditorialistes Françoise Degois et Hubert Coudurie... r. Au Sénat : journée cruciale également pour le budget, présenté en Conseil des ministres et examiné au Parlement dans un contexte explosif. Les objectifs de réduction des dépenses publiques sont-ils tenables ? La droite devra-t-elle accepter une taxation des plus riches ? Le sénateur LR et rapporteur général du budget, Jean-François Husson, est notre invité. L’entretien : sur le plan politique, le gouvernement Lecornu II marque-t-il l’implosion du bloc central ? Renaissance tente-t-il de sauver l’unité de la majorité ? Le patron des sénateurs macronistes, François Patriat, nous répond. En régions : focus sur l’Ariège, représentée pour la première fois depuis 70 ans au sein d’un gouvernement, avec la nomination de Laurent Panifous, ministre chargé des relations avec le Parlement.
François Patriat : « Le Parti Socialiste n’a fait aucune concession »
Gouvernement Lecornu II : l’heure de vérité ?
Questions au Gouvernement
Comment mettre en oeuvre les transitions dans les communes rurales ?