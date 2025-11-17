L'intégrale du mardi 16 décembre 2025

Au programme de cette édition : La mobilisation des agriculteurs se poursuit, alors que les clauses de sauvegarde de l’accord Mercosur sont au cœur du débat européen. Un accord jugé inacceptable par le gouvernement français. La France peut-elle encore peser et empêcher son entrée en vigueur ? Analyse avec François Patriat, ancien ministre de l’A... griculture et président du groupe RDPI-Renaissance au Sénat. À l’approche des municipales, la sécurité s’impose comme la première préoccupation des Français, selon notre baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. L’enquête révèle aussi une forte volonté de faire barrage à La France insoumise. Décryptage avec Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe EBRA, et le sondeur Erwan Lestrohan. La situation au Louvre soulève de vives interrogations après une grève des salariés dénonçant leurs conditions de travail. Le Sénat s’empare du sujet en auditionnant les responsables actuels et passés du musée, alors que des alertes avaient été formulées. Éclairage avec la sénatrice centriste Sonia de La Provôté. À la une de nos régions, immersion au cœur d’une opération de fouille d’ampleur en milieu carcéral, destinée à lutter contre les trafics et à saisir les objets interdits. Nos partenaires de TV7 ont suivi cette opération à la prison de Gradignan, en Gironde.

