Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du mardi 16 décembre 2025

Au programme de cette édition : La mobilisation des agriculteurs se poursuit, alors que les clauses de sauvegarde de l’accord Mercosur sont au cœur du débat européen. Un accord jugé inacceptable par le gouvernement français. La France peut-elle encore peser et empêcher son entrée en vigueur ? Analyse avec François Patriat, ancien ministre de l’A...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !