Bonjour chez vous !

L'intégrale du mardi 16 septembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu poursuit ses consultations pour trouver un accord de non-censure. Il reçoit le Parti socialiste : un compromis est-il possible ? L’invité politique, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, nous répond. Dans le débat du jour : Majorité et socialistes peuvent-ils s’entendre sur le ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/12/2025

