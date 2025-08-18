L'intégrale du mardi 16 septembre

Au programme de cette édition : Sébastien Lecornu poursuit ses consultations pour trouver un accord de non-censure. Il reçoit le Parti socialiste : un compromis est-il possible ? L’invité politique, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, nous répond. Dans le débat du jour : Majorité et socialistes peuvent-ils s’entendre sur le ... budget ? Débat entre le sénateur Horizons Louis Vogel et le député socialiste Arthur Delaporte. Au Sénat : Emmanuel Macron annonce la reconnaissance de l’État palestinien à l’ONU. Réaction du sénateur LR Roger Karoutchi, président du groupe d’amitié France-Israël. Et à la une de nos régions : alors que les agriculteurs préparent une nouvelle mobilisation, le plus grand salon de l’élevage ouvre ses portes à Rennes. Nous sommes sur place.

