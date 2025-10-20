L'intÃ©grale du mardi 18 novembre

Au programme de cette Ã©dition : Lâ€™absence de budget est dÃ©crite comme un pÃ©ril pour la France, alerte formulÃ©e par SÃ©bastien Lecornu devant les entrepreneurs lors du sommet "Choose France". La question demeure : cette stratÃ©gie permet-elle de convaincre les parlementaires et dâ€™aboutir Ã un vote ? DÃ©bat avec Antoine Oberdorff et Aurore Malval. Lâ€... ™Entretien : lâ€™ancien ministre Jean-Michel Blanquer publie "Civilisation franÃ§aise", un ouvrage dans lequel il expose sa vision des enjeux politiques, culturels et dÃ©mocratiques. Il en dÃ©crit les fondements et les leviers pour rÃ©pondre aux dÃ©fis du pays. Face Ã la pÃ©nurie de mÃ©dicaments, le SÃ©nat dÃ©fend un plan europÃ©en destinÃ© Ã renforcer lâ€™autonomie sanitaire et Ã sÃ©curiser la production. Une proposition de rÃ©solution, portÃ©e notamment par le sÃ©nateur (Place Publique) de Paris, Bernard Jomier, en prÃ©cise les objectifs et les moyens. A la une de nos rÃ©gions : Le tribunal administratif de Strasbourg valide la liquidation de plusieurs sites de lâ€™aciÃ©rie Novasco, entraÃ®nant la suppression de 550 emplois. Seul le site de Dunkerque poursuit son activitÃ©, tandis que le bassin industriel de Saint-Ã‰tienne fait face Ã un choc social majeur.

Voir plus