Bonjour chez vous !

L'intÃ©grale du mardi 18 novembre

Au programme de cette Ã©dition : Lâ€™absence de budget est dÃ©crite comme un pÃ©ril pour la France, alerte formulÃ©e par SÃ©bastien Lecornu devant les entrepreneurs lors du sommet "Choose France". La question demeure : cette stratÃ©gie permet-elle de convaincre les parlementaires et dâ€™aboutir Ã  un vote ? DÃ©bat avec Antoine Oberdorff et Aurore Malval. Lâ€...

Politique

Oriane Mancini

1h28mn

Jusqu'au 16/02/2026

